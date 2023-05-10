جامعة الزقازيق تنظم دورة الدراسة الأولية لطالبات الجوالة

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة الزقازيق دورة الدراسة الأولية لطالبات الجوالة بالجامعة، وذلك فى إطار التعاون مع الإدارة العامة لبرامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة.

جا ذلك تحت رعاية د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و د/خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، وتحت إشراف د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتم تنفيذ الدورة من خلال أ. محمد متولى مدير عام رعاية الشباب، د. يوسف شاهين مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والعاملين بإدارة الجوالة، وذلك ضمن خطة نشاط المركز الكشفي بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

جدير بالذكر أن الدورة تناولت دراسة عددا من الأنشطة المختلفة والمتنوعة، والتي بدأت منذ اليوم الأول للدورة علي مدار ثلاثة أيام، حيث بدأت الفعاليات بافتتاح الدورة، وعرض لمحة تاريخية، والتطرق إلى الدور التربوى للحركة، بالاضافة إلى كيفية تنفيذ الاسعافات الأولية.