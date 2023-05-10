أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري وشركات الصرافة.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم، مقابل الجنيه المصري عند 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري إلى 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع،

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع،

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر اليورو 32.55 جنيه للشراء و 32.67 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.46 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع،

فيما سجلت العملة الأوروبية ببنك مصر 32.46 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع،

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 32.56 جنيه للشراء ، و 32.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترلينى مقابل نظيره المصري، حوالي 36.71 جنيه للشراء، 36.84 جنيه للبيع،

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 36.55 جنيه للشراء، 36.91 جنيه للبيع،

فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني في ببنك مصر اليوم 36.55 جنيه للشراء، 36.91 جنيه للبيع، وسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء حوالي 36.67 جنيه للشراء، 37.03 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.16 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع،

وسجل الريال السعودي فى البنك الأهلى المصري 8.14 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع،

وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم 8.14 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال السعودي اليوم حوالي 8.14 جنيه للشراء و8.20 جنيه للبيع

ووصل متوسط الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى 8.34 جنيه للشراء ، و8.37 جنيه للبيع،

وسجل سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي 8.34 جنيه للشراء و8.38 جنيه للبيع،

وبلغ سعر الدرهم فى بنكي (الأهلي المصري ومصر ) 8.33 جنيه للشراء و8.35 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر صرف العملة الكويتية ، سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء بالبنك المركزي المصري نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل سعر الدينار الكويتي 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.