اليوم.. نظر دعوى تتهم تامر حسني بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى تقدمت بها سيدة تدعى رحاب رزق عبد العليم، زوجة المؤلف والشاعر السيد عبد العزيز عمار، ضد تامر حسني، تتهمه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لـ أغنية راجعلي ليه مطالبة إياه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء مبلغ مليون جنيه، بسبب أغنية راجعلي ليه.

وكشف مقيم الدعوى أنه في عام 2006 سجل الراحل كلمات أغنية "يا عم سيبك" تحت عنوان راجعلي ليه، في جمعية المؤلفين والملحنين منذ ذلك التاريخ، موضحًا أن أسرة الراحل تفاجأت بعد مرور فترة على تسجيل الراحل لكلمات الأغنية، أنها منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.