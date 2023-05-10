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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة الصحفيين تنعى محمود بكري

محمود بكري
محمود بكري
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نعى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، صباح اليوم، الكاتب الصحفي محمود بكري، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس بعد صراع مع المرض.

وجاء نص النعي كالآتي: 

خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ينعون بخالص الحزن والأسي الزميل العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النائب البرلماني محمود بكري الصحفي مصطفى بكري