بهجوري لـ "البوابة نيوز": تأثرت بإبداعات بيكاسو.. وجاهين كان أعز أصدقائي

قال الفنان التشكيلى العالمي جورج بهجوري، إنه كان متيما بالفنان العالمي بابلو بيكاسو، وكان هناك تقارب فلسفى بينهم، حيث عاش بيكاسو فى باريس مثله تماما.

وأضاف "بهجوري" فى تصريحات خاصه لـ "البوابة نيوز"، أن أصدقاءه المقربين لقبوه بـ "بيكاسو مصر"، لأنه مزج بين أسلوب بيكاسو الأوروبى والتراث الفرعونى، لذلك أعماله مميزة لدى الغرب.

وأشار إلى أن هناك فنانين آخرين أثروا فيه بخلاف بيكاسو وهم "مودليانى"، وفان جوخ ورينوار، بالإضافة إلى فنانين مصريين مثل محمود سعيد، وحسن سليمان، وراغب عياد، لافتًا أنه تأثربشكل انسانى بالفنان حسين بيكار، لأنه كان أستاذه فى كلية الفنون الجميلة، وتعلم منه الأخلاق والتواضع.

وعن علاقته بالعملاق صلاح جاهين أكد أنه كان أعز أصدقائه، وكان يحبه كثيرًا، لأنه كان مميزًا ومتعدد المواهب، وكان سابقًا له فى الكاريكاتير حيث كان يرسم رسومًا كاريكاتورية تحمل نقدًا لاذعًا للسلطة وكان دائم الصدام بها، فهناك لقب كان «جاهين» دائمًا يلقبنى به وهو «أبوجريش» وهذا كان يسعدنى كثيرًا.