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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 85 شخصًا باشتباه تسمم داخل مركز التعليم المدني بقصر النيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تجرى أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات فى واقعة إصابة 85 شخصا بالتسمم بداخل مركز التعليم المدني بمنطقة الجزيرة بقصر النيل.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حالات تسمم داخل مركز التعليم المدني بمنطقة الجزيرة بقصر النيل ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 85 شخصا بحالات اشتباه تسمم بعد تناولهم الطعام ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على بقايا الطعام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

بحالات تسمم رجال المباحث سيارات الإسعاف مركز التعليم المدني مديرية أمن القاهرة