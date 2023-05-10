السوق المصرية تلبي كافة احتياجات المستثمرين في القطاع الخاص

أعلنت إحدى شركات الطاقة الكبرى في مجال البنية التحتية الكهربائية والرقمية، في مؤتمر صحفي لها أمس الثلاثاء عن خطتها التوسعية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، كما أعلنت عن إطلاق مركز الخدمات المتكاملة Innoval Egypt والذى يشمل التدريب والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع والدراسات والتصميمات الفنية، وذلك بحضور بينوا كوكارت الرئيس التنفيذي للشركة في أول زيارة له إلى مصر، ونيقولا حبيلاه العضو المنتدب للشركة وبحضور بعض من قيادات الكهرباء وخبراء الطاقه ، وأضافت وخلال عام 2022 بلغ حجم مبيعات ليجراند 8.3 مليار يورو بزيادة 19.2 % عن العام السابق.

وتعليقًا على زيارته مصر، قال بينوا كوكارت الرئيس التنفيذي للشركه سعيد للغاية بزيارة واحدة من البلدان المهمه وهي مصر وزيارتي اليوم هي تأكيد على ثقتنا في السوق المصري وقدرتنا على التوسع في عملياتنا فيه لدينا استراتيجية عالمية واضحة لتعزيز موقع الشركة الريادي في قطاع البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني، وأن تصبح معياراً عالمياً في الأجهزة الكهربائية الذكية وذلك من خلال التركيز على محورين من محركات النمو، وهما زيادة معدلات النمو الطبيعية عبر التركيز على القطاعات الأسرع توسعاً وإطلاق منتجات جديدة، ومحور عمليات الاستحواذ، حيث استحوذت المجموعة على 185 شركة حتى الآن".

وأضاف: "عملت الشركة على التوسع في مراكز البيانات، والحلول المتصلة بالإنترنت فأطلقت برنامج Eliot، بهدف تسريع نشر تكنولوجيا إنترنت الأشياء ضمن عروض المنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة. ونظرًا لأزمة المناخ والمتطلبات البيئية الجديدة، و تقدم مجموعة واسعة من الحلول (المتصلة أو غير المتصلة بالإنترنت) المصممة لخفض استهلاك الطاقة في كافة أنواع المباني."

وأشار" بينوا كوكارت تم إحراز تقدم كبير خلال العام تضمن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النطاقين 1 و2 بنسبة 15٪، إلى جانب رفع نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 28.5٪."

من جانبه، قال نقولا حبيلاه، العضو المنتدب لمجموعه : "تفخر الشركة اليوم بأن 45 % من منتجات مصنعنا الأكبر في أفريقيا بمدينة السادات بمحافظة المنوفية يتم تصديرها إلى شمال أوروبا وأفريقيا ، ونسعي بالخطة التوسعية للشركة في مصر وتبني استراتيجية التركيز على التصنيع المحلي".