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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تلتقي مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية والتدريب بوزارة البيئة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بديوان عام المديرية  الدكتور ياسر الجمل مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية والتدريب بالإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا " الدقهلية، دمياط، وبورسعيد" و ذلك بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و عصام رمضان منسق عام التدريب، بالإدارة العامة للشباب.

يأتي هذا اللقاء فى إطار التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وكذلك تفعيل توصيات مؤتمر المناخ cop27 فى مجال التوعية والتثقيف البيئي ونشر ثقافة الوعي البيئي من خلال أنشطة الطلائع والشباب والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على نشر ثقافة الوعي البيئي لدى النشء والشباب، وتوظيف طاقات الشباب واستغلالها من خلال هذا التعاون مع وزارة البيئة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني، والوحدات المحلية ومجالس المدن والزراعة والتعليم والصحة، مما يحدث تعاون على أعلى مستوى بما يخدم مصلحة المواطنين المستهدفين من هذا التعاون.

يذكر أن هذا التعاون يأتى برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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ادارة الاعلام cop27 الدقهلية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشباب والرياضة بالدقهلية