بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 53.6 نقطة ليبلغ مستوى 6947.12 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.77 في المئة، حيث تم تداول 111.3 مليون سهم عبر 9430 صفقة نقدية بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 37.4 نقطة ليبلغ مستوى 5552.19 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.67 في المئة من خلال تداول 26.3 مليون سهم عبر 2010 صفقات نقدية بقيمة 3.3 ملايين دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الأول 60.9 نقطة ليبلغ مستوى 7664.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.79 في المئة من خلال تداول 85 مليون سهم عبر 7420 صفقة بقيمة 40.3 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك هبط مؤشر (رئيسي 50) 46.8 نقطة ليبلغ مستوى 5579.08 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.83 في المئة من خلال تداول 23.6 مليون سهم عبر 1587 صفقة نقدية بقيمة 2.9 مليون دينار .