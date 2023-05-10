وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري بعد صراع مع المرض

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري، في تغريدة نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من ٧٠ يوما، وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبه ( المعنا - بندر قنا ) عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهره.. رحم الله أخي العزيز وغفر له ماتقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".