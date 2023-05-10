تعرف على عدد المصابين بحالات التسمم بالتعليم المدني بالجزيرة

وصل عدد المصابين باشتباه حالات تسمم داخل مركز التعليم المدني بالجزيرة إلى 87 طالبا تم نقلهم إلى معهد السموم لتلقي الإسعافات الأولية.

ومن جانبه قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة مفاجئة داخل أروقة صالات إعداد الطعام بمركز التعليم المدني بالجزيرة؛ فور ورود معلومات بوجود حالات تسمم لطلبة متواجدين بالمركز.

وعلى الفور، أجرى الدكتور أشرف صبحي، اتصالات هاتفية، للاطمئنان على حالة جميع المصابين، حيث تبين إصاباتهم بنزلات معوية خفيفة، وجميع الحالات بحالة جيدة ويتم الآن خروجهم من المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الأولية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية.

ويقوم مركز التعليم المدني بالجزيرة باستقبال 300 فرد إقامة وإعاشة كاملة من إفطار وغذاء وعشاء، ولم يتم حدوث إصابات من قبل في هذا الشأن.