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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ليبيا تدين تجدد عدوان جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية

ليبيا
ليبيا
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أدانت وزارة الخارجية الليبية، أمس الثلاثاء، تجدد عدوان جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وآخرها الغارات الجوية التي استهدفت قطاع غزة صباح الثلاثاء؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من عشرة مواطنين فلسطينيين وجرح العشرات من النساء والأطفال.

وأعربت "الخارجية الليبية" في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من انتهاكات، محمّلة جيش الاحتلال مسؤولية التصعيد وزعزعة الأوضاع بالمنطقة، ومواصلة تقويض جهود إحلال السلام.

ودعت، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر وحماية الشعب الفلسطيني، والوصول إلى اتفاق ينهي حالة الصراع، ويعزز الاستقرار بالمنطقة،وفقاً للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

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