"بهجوري" لـ"البوابة نيوز": المرأة هي الحياة.. وأرى في أم كلثوم انتصار مصر

قال الفنان العالمى جورج بهجوري، إنه يرى أن المرأة هى الحياة، على الرغم من معاناتة فى فهم المرأة المصرية والتى قادته للسفر إلى فرنسا للبحث عن المرأة بين شوارع باريس.

وأضاف "بهجوري" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنه يفضل أن يرسم المرأة عارية تمامًا، دون ارتداء ملابس، موضحًا أنه كان يذهب إلى شواطىء باريس ويرسم أجساد الفتيات بجميع أوضاعها.

وتابع: " وقعت فى عشق فتاة فرنسية ورسمتها فى لوحاتى بجسدها العاري، إلا إنى اكتشفت بعد ذلك أن المرأة الفرنسية لا تختلف كونها عارية أم لا، وبعد ذلك اشتقت إلى الوجوه المصرية، فعدت إلى مصر وتزوجت فتاة مصرية".

وأعرب "بهجوري" عن عشقة لأم كلثوم، حيث رسم 300 لوحة لكوكب الشرق، ملفتًا أنه يعشق تفاصيلها وصوتها وشمختها وحركة يدها ومنديلها، وأنه يرى فيها انتصار مصر، لأنها تمتلك قلوب الجمهور.

واختتم: " كنت أرسمها كثيرًا بلوحات مختلفة، واختلف الكثيرون حول رسوماتى لكوكب الشرق، فالبعض يشيدون بلوحاتى والآخرين يرون غير ذلك، إلا أن أم كلثوم كانت غاضبة من رسوماتى لها، فكانت تقول لى أنا حلوه ترسمنى وحشه ليه، والفنانون الأجانب تناولوها بشكل مُبهر رغم اختلاف الثقافات".

ام كلثوم بريشة جورج بهجوري