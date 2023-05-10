ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد ومانشستر سيتي.. موعد لقاء العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف النادي الملكي في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وأدرك كيفين دي بروين التعادل للنادي السماوي في الدقيقة 67 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك تيبو كورتوا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، يوم الأربعاء 17 مايو، وستشهد المباراة حسم التأهل لأحد الفريقين إلى نهائي البطولة.

ريال مدريد مانشستر سيتى دورى أبطال اوروبا دي بروين فينيسيوس جونيور