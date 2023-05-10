ريال مدريد ومانشستر سيتي.. موعد لقاء العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف النادي الملكي في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وأدرك كيفين دي بروين التعادل للنادي السماوي في الدقيقة 67 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك تيبو كورتوا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، يوم الأربعاء 17 مايو، وستشهد المباراة حسم التأهل لأحد الفريقين إلى نهائي البطولة.