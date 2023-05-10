محافظ المنوفية: ضبط أكثر من طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأسماك مجهولة المصدر بإجمالى وزن طن و١٨٧ كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شئونها .

وأشار الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري إلى استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مضيفا أن لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وأطباء إدارة المجازر بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك قامت بضبط الكمية المشار اليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.