ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط أكثر من طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي

جانب من الحملة
جانب من الحملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  أنه تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأسماك مجهولة المصدر بإجمالى وزن طن و١٨٧ كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شئونها .
وأشار الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري إلى استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مضيفا أن لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وأطباء إدارة المجازر بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك قامت بضبط الكمية المشار اليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إدارة المجازر الطب البيطري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية جهاز حماية المستهلك