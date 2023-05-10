وزير الرياضة يدعم منتخب الأثقال قبل سفره لبطولة إفريقيا بتونس والمؤهلة لأوليمبياد باريس

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم، بزيارة لدعم المنتخب الوطني لرفع الأثقال، قبل خوضه غمار بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 10 وحتى 20 مايو، وبمشاركة 189 رباعا ورباعة من 22 دولة.

بحضور الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال والكابتن علاء الدين حسن مدير المنتخبات الوطنية، ولاعبي ولاعبات المنتخب والجهاز الطبي والإداري والفني.

في بداية كلمته، قال "صبحي" : " جيل الأوناش المصرية على قدر عالي جداً من الثقافة والتعليم والأدبيات الاحترافية، وإن شاء الله ترجعوا بالبطولة وهكون في استقبالكم في المطار، ومن ثم العمل على الميداليات الأوليمبية في باريس 2024، أفخر دائمًا بكم، وأنتظر منكم على الأقل عدد ٢ ميدالية أوليمبية، وفي سبيل ذلك لوزارة والدولة المصرية تقدم الدعم المتواصل لهم من أجل إعدادهم إعدادًا جيدًا لحصد العديد من البطولات والميداليات".

كما أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للاتحاد المصري لرفع الأثقال، بالإضافة إلى دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيًا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشهد العديد من الإنجازات في مختلف الرياضات المختلفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على مواصلة الوزارة لتقديم الدعم والرعاية الكاملة للاتحاد المصري لرفع الأثقال وجميع أبطالنا الرياضيين، وكذلك الواعدين من خلال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي الذى أصبح بمثابة الركيزة الأساسية لمنتخاباتنا فى مختلف اللعبات الفردية والجماعية.

وتوجه الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة على جهوده وجهود الدولة المصرية في دعم ورعاية كافة اللاعبين والرياضيين المصريين في مختلف الألعاب والرياضات الفردية والجماعية.

كما توجه لاعبو ولاعبات المنتخب المصري لرفع الأثقال، بالشكر لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للعبة، على الدعم المستمر، واعدين وزير الشباب والرياضة والدولة المصرية ببذل المزيد من الجهد لتحقيق البطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس.

عقب ذلك توجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رفقه رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وكافة الأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، إلى مركز المعسكر التدريبي المنتخب بدار الأسلحة والذخيرة، وأطمئن الوزير على كافة الاستعدادات والاحمال التدريبية، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق البطولة والتأهل إلى الأوليمبياد.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البطولة محمد أيمن فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بينما يقود المنتخب المصري فنيًا علاء الدين حسن كامل، بالإضافة إلى عمرو رمضان مدربًا، ومحمد حسني طه مدربًا.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة إفريقيا خمس لاعبات وستة لاعبين وهم: ” سارة سمير، نعمة سعيد، فاطمة صادق، سمر حبشي، وحليمة عبد العظيم”، بالإضافة إلى: ” كريم كحلة، ياسر أسامة، محمد سليم، محمود حسني، إسلام أبو الوفا، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن”.