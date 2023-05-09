روقا يوضح أسباب اشتباكه مع مشجع بين شوطي مباراة الزمالك وبروكسي

رد محمد أشرف روقا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على أنباء مشادته مع طفل، بين شوطي مواجهة بروكسي، في المباراة التي انتهت منذ قليل بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المبارة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة لحساب منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.



وقال روقا، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "ردا على الكلام اللي نازل إني اتخانقت مع طفل بين الشوطين.. قسما بالله الكلام ده محصل، أنا اتشتمت بأمي وأنا خارج بين الشوطين وعشان والله ديني وتربيتي يمنعوا الرد قولتله اسكت".

وتابع لاعب وسط الزمالك: “غير كده ورينا ما حصل غير ألفاظ وإهانات وأنا رايح للدكتور وبعد الماتش لكن خناقة مع طفل وربنا ما حصل.. وشكرا".





وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى دور ال16 في مسابقة كأس مصر، بعد تحقيق انتصارا بشق الأنفس على نظيره بروكسي.





وفاجيء بروكسي الزمالك بالهدف الأول، عن طريق كامل كابوريا في الدقيقة السادسة، بعد خطأ من حاتم سكر الظهير الأيسر للزمالك.

وجاء هدف بروكسي الثاني من علامة الجزاء عن طريق أحمد جمعة في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

ونجح الزمالك في معادلة النتيجة بهدف عالمي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 42.

وعادل النتيجة للزمالك حمزة المثلوثي في الدقيقة 78، بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي أسكنها برأسه في الشباك، ليمتد المباراة للوقت الإضافي.

وخطف الزمالك هدف التأهل لدور ال16 بهدف سيف الدين الجزيزي الثالث في الدقيقة 99.

