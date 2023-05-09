تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد جلال عبد القوى

الثلاثاء 09/مايو/2023 - 11:28 م

يخضع الفنان الشاب أحمد جلال عبدالقوى، للفحوصات الطبية، وتم وضعه تحت الملاحظة، وشارك أحد أقارب الفنان أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أحمد هيقوم وهتدعوا له صح؟».

وتعرض الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي، لأزمة صحية وتم نقله إلى معهد السموم بعد ساعات من دخوله مستشفى إمبابة العام، مساء الإثنين، إثر تعرضه لحالة إغماء في أحد المطاعم بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وأحمد جلال عبد القوي، هو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي، لفت إليه الأنظار بقوة عند مشاركته في مسلسل "الليل واخره" من تأليف والده الكاتب محمد جلال عبد القوي، وقدم دور" بهجت"، الضابط ابن " يحيى الفخراني_رحيم المنشاوي".

وأكدت مصادر لـ"البوابة نيوز"، أن الفنان أحمد جلال عبد القوي، سقط على الأرض مغشيا عليه داخل مطعم شهير للأسماك بمنطقة المهندسين، وعقب نقله إلى المستشفى تبين تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

يشار إلى أن الفنان أحمد جلال عبدالقوي، ولد في مدينة القاهرة في عام 1984، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ومثل في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها: "حديث الصباح والمساء، الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، دكتور أمراض نسا".