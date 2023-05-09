تعليم الدقهلية تفوز بـ ٣ مراكز أولى فى مسابقة المرشدات 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء عن حصول المديرية على ٣ مراكز أولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة المرشدات وتقدم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بالتهنئة للمدارس الفائزة فى المسابقة على مستوى الجمهورية للمراحل المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالدقهلية أن الدقهلية تصدرت جوائز مسابقة المرشدات واقتنصت ثلاث مراكز أولى حيث حصلت مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بإدارة شربين على المركز الأول جمهورى بمسابقة مرشدات عام وحققت مدرسة الشهيد احمد رضا حشيش الثانوية بنات بشربين المركز الثانى جمهورى بمسابقة مرشدة متقدمة ثانوى عام.

كما حصدت مدرسة هشام المسرى الصناعية بإدارة تمى الامديد على المركز الأول جمهورى فى مرحلة مرشدة متقدمة ثانوى فنى ٣ سنوات موجها اطيب التهانى للمدارس الفائزة وتقدم بخالص الشكر للطالبات المشاركات فى العروض على مجهودهن الرائع .

ووجه الشكر لتوجيه عام التربية الرياضية وموجه عام التربية الرياضية ولمديري الإدارات التعليمية الفائزة فى المسابقة متمنيا لهم دوام التميز والرقى ومزيد من التفوق.

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