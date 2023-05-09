ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الدقهلية تفوز بـ ٣ مراكز أولى فى مسابقة المرشدات 

جانب من فعاليات المسابقة
جانب من فعاليات المسابقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء عن حصول المديرية على ٣ مراكز أولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة المرشدات وتقدم  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بالتهنئة للمدارس الفائزة فى المسابقة على مستوى الجمهورية للمراحل المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالدقهلية أن الدقهلية تصدرت جوائز مسابقة المرشدات واقتنصت ثلاث مراكز أولى حيث حصلت مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بإدارة شربين على المركز الأول جمهورى بمسابقة مرشدات عام وحققت مدرسة الشهيد احمد رضا حشيش الثانوية بنات بشربين المركز الثانى جمهورى بمسابقة مرشدة متقدمة ثانوى عام.

كما حصدت مدرسة هشام المسرى الصناعية بإدارة تمى الامديد على المركز الأول جمهورى فى مرحلة مرشدة متقدمة ثانوى فنى ٣ سنوات موجها اطيب التهانى للمدارس الفائزة وتقدم بخالص الشكر للطالبات المشاركات فى العروض على مجهودهن الرائع .

ووجه الشكر لتوجيه عام التربية الرياضية وموجه عام التربية الرياضية ولمديري الإدارات التعليمية الفائزة فى المسابقة متمنيا لهم دوام التميز والرقى ومزيد من التفوق.

FB_IMG_1683663109266
FB_IMG_1683663109266
FB_IMG_1683663121397
FB_IMG_1683663121397
FB_IMG_1683663119949
FB_IMG_1683663119949
FB_IMG_1683663117082
FB_IMG_1683663117082
FB_IMG_1683663115527
FB_IMG_1683663115527
FB_IMG_1683663112264
FB_IMG_1683663112264
FB_IMG_1683663110818
FB_IMG_1683663110818
الإعدادية والثانوية الدقهلية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم تعليم الدقهلية