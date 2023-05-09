ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مُسن متهم بالاعتداء جنسيًا على طفل.

ضبط مُسن اعتدى جنسيا على طفل في بورسعيد

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بتعرض طفل لاعتداء جنسي، فجرى تكليف فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وضبط الجاني

تبين من التحريات الأولية أن المتهم يدعى "م.م" 71 عامًا، صاحب محل تجاري بجانب منزل أسرة المجني عليه.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب بالواقعة والتعدي جنسيًا على الطفل، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.