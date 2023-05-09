الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار لأوكرانيا

تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء بتقديم 1.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المحاصرة لهجوم مضاد يمكن أن يغير مسار الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) -في بيان نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية- "ستشمل المساعدة أسلحة يُنظر إليها على أنها "المتطلبات الأكثر إلحاحًا" لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والذخائر".

وأضاف البيان أن الحزمة ستوفر أيضا المعدات التي تحتاجها القوات المسلحة الأوكرانية "للدفاع عن أراضيها وردع العدوان الروسي على المدى الطويل".

وستقدم الولايات المتحدة المساعدة بموجب مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، مما يعني أنها ستشتري أسلحة من شركاء أو مقاولي دفاع ليتم تسليمها بعد ذلك إلى أوكرانيا خلال الأشهر أو السنوات المقبلة - بدلًا من سحب الأسلحة مباشرة من مخزونات البنتاجون.

وبعد الحزمة الأخيرة، منحت واشنطن كييف الآن ما يقرب من 37 مليار دولار كمساعدات فتاكة منذ هجوم روسيا الأول في فبراير 2022.