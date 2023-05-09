تونس.. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي

أكد رشدي بن رمضان المساعد الأول لوكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها، في تصريح لوكالة أنباء تونس أفريقيا، أن قاضي التحقيق بالمحكمة، أصدر اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في قضية "شركة انستالينجو"، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وكان بن رمضان، قد أفاد في تصريح سابق بأن الغنوشي امتنع عن المثول اليوم أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2؛ لإعادة استجوابه في نفس القضية، مضيفًا أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية واصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي، وذلك بناءً على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة.

وكانت النيابة العمومية أذنت منذ يونيو 2022 بفتح تحقيق أوّلي ضد 28 شخصًا منهم راشد الغنوشي، بسبب تورطهم في قضية "شركة انستالينجو"، ليرتفع عدد المتهمين حوالي 46 متهمًا من بينهم 12 متهمًا مودعين بالسجن.

كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح، وجميعهم محالون إلى التحقيق من أجل تهم من أبرزها "غسل الأموال والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".