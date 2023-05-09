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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تحتج لدى وارسو على الممارسات الاستفزازية ضد الدبلوماسيين الروس

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت الخارجية الروسية أن روسيا ستحتج لدى بولندا على الممارسات الاستفزازية ضد الدبلوماسيين الروس، ومنعهم من وضع إكليل من الزهر عند نصب الجندي السوفيتي بوارسو في الـ9 من مايو.

وقالت الخارجية الروسية: "تم إبلاغ وزارة الخارجية البولندية بالمراسم التي خططت لها السفارة، لكن السلطات البولندية لم تمنع الأعمال الاستفزازية لـ"المتظاهرين"، وفق روسيا اليوم.

وأضافت: "سيتم تقديم احتجاج شديد اللهجة للجانب البولندي".

وأشارت إلى أن موسكو تعتبر تعطيل الاحتفال بمناسبة يوم النصر في وارسو مظهرا غير ودي آخر من الجانب البولندي.

وأغلق حشد الطريق أمام السفير الروسي في المقبرة التذكارية في وارسو، ومنعوه من وضع إكليل من الزهور عند النصب المذكور.

ولم يتمكن السفير الروسي وعدد من موظفي السفارة من الاقتراب من النصب، وتم دفعهم إلى السيارة مما جعلهم يضطرون لمغادرة المكان.

روسيا بولندا الخارجية الروسية