بعد نفي قرار إزالة مقبرته.. أسرة الشيخ محمد رفعت: مدفون في «لحد» والأرض لم تأكل جثمانه

نفت محافظة القاهرة ما أثير بشأن إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت، أو إرسال المحافظة خطابًا يطالب أسرة الفقيد الراحل بنقل رفاته على نفقتهم الخاصة.

وأكدت محافظة القاهرة فى بيان لها اليوم أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأهاب البيان بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.

وقالت هناء حسين رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت: إن الأسرة تلقت خطابا من إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة ينص على قرار بإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت، مشيرة إلى أنه في وقت سابق جرت إزالة العديد من المقابر المجاورة لمقبرة الشيخ رفعت إلا أن السلطات استثنت مقبرته من الإزالة باعتبارها مقبرة تاريخية، ولكن الأسرة فوجئت بوصول خطاب الإزالة.

وأضافت حفيدة الشيخ محمد رفعت في تصريحات تليفزيونية أن الشيخ مدفون في «لحد» والأرض لم تأكل جثمانه، مناشدة المحافظة التعامل مع مقبرة جدها كما جرى التعامل مع مقبرة الدكتور طه حسين من قبل.

وكشف علاء حسين حفيد الشيخ محمد رفعت، أن أول من دفن بالمقبرة كان الشيخ محمد ودفن في لحد، وأعقبه زوجته، ثم أبناؤه، لافتا إلى أن المقبرة مقتصرة على أسرة الشيخ فقط، والمدفن يعتبر مقاما ويأتي لزيارته الكثير من كل بلاد العالم.

وكانت هناء حفيدة الشيخ محمد رفعت، قالت إن أسرتها تلقت إخطارا من محافظة القاهرة بشأن إزالة المقبرة؛ لوقوعها في مسار أحد المشروعات القومية.

وأضافت حفيدة الشيخ محمد رفعت، إن سبب إزالة المقبرة يأتي لتنفيذ محور صلاح سالم بمحافظة القاهرة في مقابر السيدة نفيسة.

وأوضحت: كان في مقابر تم إزالتها من قبل ولم يتم إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت واعتقدت إنهم استثنوا المقبرة من الإزالة، معقبة: "ده تاريخ.. ده تاريخنا".