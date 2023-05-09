ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتفوق على مانشستر سيتي في الشوط الأول

مانشستر سيتي وريال
مانشستر سيتي وريال مدريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه مانشستر سيتي، بهدف دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف النادي الملكي في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي.

وسط الملعب: إليكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، فيما تأهل مانشستر سيتي بعد إقصائه بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

دورى أبطال اوروبا ريال مدريد مانشستر سيتى إيرلينج هالاند فينيسيوس جونيور