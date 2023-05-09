دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتفوق على مانشستر سيتي في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه مانشستر سيتي، بهدف دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف النادي الملكي في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي.

وسط الملعب: إليكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، فيما تأهل مانشستر سيتي بعد إقصائه بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.