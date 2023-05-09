دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس يفتتح أهداف ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه مانشستر سيتي، بهدف دون رد، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف النادي الملكي في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بمساعدة كامافينجا.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

وسط الملعب: لوكا مودريتش - توني كروس - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، فيما تأهل مانشستر سيتي بعد إقصائه بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

