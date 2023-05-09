"تعليم القاهرة" تواصل اجتماعات المدرسة المنتجة

واصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عقد سلسلة اجتماعات المدرسة المنتجة مع رؤساء ومتابعي المدرسة المنتجة بمجموعة من الإدارات التعليمية.

حضر الاجتماع أحمد الأنصاري مدير إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة، ونشأت لطفى العبد كبير معلمين بالمدرسة المنتجة بالوزارة، وماهر محمد معلم خبير بالمدرسة المنتجة بالوزارة، وهانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية.



يأتى ذلك فى إطار توجيهات عماد منصور مدير عام الإدارة العامة للخدمات المركزية بالوزارة، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

وتهدف الاجتماعات الى بحث ومناقشة أهم المستجدات المتعلقة بمتابعة المدرسة المنتجة ، ونشر ثقافة المدرسة المنتجة وتبادل الخبرات، والوقوف على سبل تذليل العقبات التى تواجه تفعيل تلك النشرات.