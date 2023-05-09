النيابة تصرح بدفن جثة شاب سقط من الطابق الـ١١ بالجيزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب سقط من الطابق ال١١ بعقار بالجيزة، بعد ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بإثبات الصفة التشريحية لجثته لبيان سبب الوفاة.

وأفاد التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب وجود كسور متعددة في سائر جسده وهي من أدت إلى الوفاة.

وأشارت التحريات الى أن الشاب اختل توازنه فوق سور الشرفه مما أدى إلى سقوطه، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بمصرع شاب سقط من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى إسلام.ج 18 عامًا، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسور متفرقة.

بعمل التحريات تبين أن المتوفي سقط من الطابق ال11 ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.