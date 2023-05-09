غداً.. قطع المياه لمدة 9 ساعات عن سيدى غازى بكفر الشيخ

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، عن قطع المياه، غداً الأربعاء، عن مدينة سيدي غازي والقري التابعة لها، وذلك بسبب أعمال صيانة على خط 400 مم على الطريق الدولي أمام قرية الاتحاد ، مما يتسبب فى انقطاع المياه عن "قرى الاتحاد-كفر المرابعين-المرابعين-الحيطيه-السرايا- ويؤثر على مجلس قروي الوزارية-وأبو ريه بالرياض".

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس ،بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة،وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.