أوسوريو: فوز الزمالك كان عادلا وبروكسي لا يستحق ركلة جزاء أخرى

أكد الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن فريقه يستحق الفوز في مباراة اليوم أمام بروكسي، والتي انتهت منذ قليل بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على استاد القاهرة لحساب منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وقال أوسوريو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم أقلل من حجم بروكسي، والتغيرات حسنت من شكل الفريق، وفوز الزمالك كان عادلا وبروكسي لا يستحق ركلة جزاء أخرى في المباراة".

وعن سبب تواجد المثلوثي في وسط الملعب، قال المدرب الكولومبي: أحيانا ليفربول يستخدم أرنولد في وسط الملعب، والأمر ذاته مع مانشستر سيتي الذي يستخدم كايل ووكر وجون ستونز في وسط الملعب كذلك".

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى دور ال16 في مسابقة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره بروكسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما، على استاد القاهرة لحساب منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر..

وفاجأ بروكسي الزمالك بالهدف الأول، عن طريق كامل كابوريا في الدقيقة السادسة، بعد خطأ من حاتم سكر الظهير الأيسر للزمالك.

وجاء هدف بروكسي الثاني من علامة الجزاء عن طريق أحمد جمعة في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

ونجح الزمالك في معادلة النتيجة بهدف عالمي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 42.

وعادل النتيجة للزمالك حمزة المثلوثي في الدقيقة 78، بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي أسكنها برأسه في الشباك، ليمتد المباراة للوقت الإضافي.

وخطف الزمالك هدف التأهل لدور ال16 بهدف سيف الدين الجزيري الثالث في الدقيقة 99.