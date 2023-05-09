عابد عنانى وابنة أسامة أنور عكاشة فى ندوة "الباب الأخضر" بالكاثوليكى

حرص الفنان عابد عنانى والإعلامية نسرين عكاشة "إبنة الراحل أسامة أنور عكاشة" على حضور الندوة الخاصة بفيلم "الباب الأخضر" مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان الكاثوليكى للسينما فى دورته ال 71 التى تقام حاليا.

ينافس الفيلم ضمن مسابقة أفلام المركز الكاثوليكى هذا العام مع مجموعة الأفلام التى تشهدها هذه الدورة.

يشار إلى أن فيلم "الباب الأخضر"، بطولة النجم: إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.