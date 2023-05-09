اتهام موظف بنك باغتصاب طفلتين في بورسعيد

اتهم موظف بنك في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، باغتصاب طفلتين داخل منزله بمدينة بورفؤاد مما تسبب في حمل الطفلتين.

اتهام موظف بنك باغتصاب طفلتين والحمل منه في بورسعيد

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مساء اليوم، الطفلة "ر.م.ا" تبلغ من العمر 12 عامًا، في حالة سيئة، بادعاء تعرضها لاعتداء جنسي من آخر، فحُرر محضر بالواقعة وجري التحري حول ملابساتها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين من الكشف المبدئي عليها أنها حامل.

وكشف مصدر مطلع أن جار لهم يسكن بمفرده في نفس الشارع بمدينة بورفؤاد يدعى "ا.ا" 51 عامًا، ويعمل موظف بنك، متهمًا باغتصاب الطفلة وطفلة ثانية في نفس عمرها - صديقة لها وجارة لها في نفس الشارع - كانا تترددان منذ أن كان عمرهم 3 سنوات على منزل الموظف، بدعوى أنه رجل كبير ويعطف عليهم رغم أنه يسكن بمفرده في المنزل.

كما كشف المصدر أن إحدى الطفلتين اكتشفت أسرتها الواقعة منذ عدة أشهر ورفضت الإبلاغ خوفا من الفضيحة رغم أنها حامل وأن والدتها تحاول اخفاء الواقعة عن والدها، بينما الطفلة الثانية اكتشفت أسرتها الواقعة مؤخرًا بعدما فوجأوا بأعراض غريبة عليها، كما تبين أنها حامل هي الأخرى.

حُرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتوصل إلى ملابسات الواقعة النهائية.