ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفوضية حقوق الإنسان: السودان مقبل على وضع كارثي

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور رفعت ميرغني، رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان، من الخرطوم، إن الحالات الإنسانية تتفاقم لعدد كبير من السكان في مدن الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان ومناطق من إقليم دارفور، وذلك بسبب معاناة تلك المدن من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والمياه الصالحة للشرب، ما يعني أن السودان مقبل على وضع إنساني كارثي.

وأضاف "ميرغني" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم تعاني نقصًا كبيرًا في المواد والكوادر الطبية، إلى جانب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.

موضحًا أن هناك مشكلات في توفير السيولة المادية بسبب عطل في شبكات المحمول، ما يترتب عليها مشكلة في تطبيقات المصارف المالية.

وتابع أن الشعب السوداني ممتن لدول مصر والسعودية والكويت وقطر، لجهودهم المتواصلة في إغاثته وتقديم الدعم في المرحلة الراهنة.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.


 

اشتباكات في السودان الحالات الانسانية الجيش النظامي الدعم السريع