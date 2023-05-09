اقرأ غدًا في "البوابة".. طريق السلام.. القاهرة - جوبا.. جهود مصرية مكثفة لتسوية الأزمة السودانية ووقف شامل ودائم لإطلاق النار

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 10 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

13 شهيدًا في العدوان الإسرائيلي على غزة

"الخارجية المصرية": نرفض الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية

تدهور كبير في العلاقات.. تبادل طرد الدبلوماسيين بين الصين وكندا وأوتاوا: لن نتسامح مع التدخل في شئوننا

طريق السلام.. القاهرة - جوبا.. جهود مصرية مكثفة لتسوية الأزمة السودانية ووقف شامل ودائم لإطلاق النار

الانسحاب من المناطق السكنية مقابل الهدنة

إنهم يدمرون ذكرى الجنود السوفييت.. فلاديمير بوتين: روسيا تتعرض لحرب منظمة والعالم يمر بنقطة تحول

1.2 مليار دولار مساعدات أمريكية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني

انفلات أمني وإرهاب منتشر.. الحدود المالية الموريتانية قنبلة موقوتة تهدد القارة الأفريقية

زيارة تاريخية.. البابا تواضروس الثاني يصل روما

وزير الدفاع: نعتز بعلاقات الشراكة بين القوات المسلحة المصرية والعراقية