باتشيكو يمنح لاعبي بيراميدز راحة 3 أيام

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٣ أيام بعد الفوز على الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من السبت المقبل استعدادا لاستئناف مبارياته والبداية بمواجهة نادي راية المقرر لها ١٧ مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٢ من بطولة كأس مصر.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزاً غالياً على نظيره الإسماعيلي، بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 14 برأسية متقنة بعد استغلال عرضية مميزة من كريم حافظ ليحولها فى شباك محمد كوكو، ويعد هذا الهدف هو الأول للمغربى وليد الكرتى فى بطولة الدورى هذا الموسم بجانب صناعته لـ5 أهداف لزملائه، واضاف إسلام عيسى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 40، بعدما حول تمريرة فخرى لاكاى إلى هدف ثانٍ لبيراميدز بعدما وضعها على يسار حارس الإسماعيلى.

واستطاع محمود الشبراوي، أن يسجل هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 67 من عمر المباراة، بعد استغلال توقف لاعبي الفريق السماوي، ليضع الكرة بقوة في الشباك.

ونجح فخر الدين بن يوسف، بعد نزوله بدقيقة واحدة في تسجيل هدف ثالث للفريق السماوي، حيث استغل أخطاء دفاع الإسماعيلي، ونجح في تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.