الكرتي بعد فوز بيراميدز أمام الإسماعيلي : تعاهدنا على تصحيح الأوضاع

قال وليد الكرتي نجم نادي بيراميدز، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف كان مهما للغاية من أجل الخروج من فترة التعثر الأخيرة التي مر بها الفريق، في ظل الخروج من الكونفدرالية ثم خسارة كأس السوبر وكان من المهم عودة الثقة مرة أخرى للاعبين والفريق.

شدد على أنه من الضروري تحقيق الانتصارات المتتالية في الدوري واللعب في كل مباراة على أنها مواجهة كأس لابد من الفوز فيها لأن الثلاث نقاط مهمة من أجل الاقتراب أكبر من صدارة الدوري في ظل المنافسة القوية مع الأهلي وفيوتشر على البطولة المحلية.

أوضح أن اللاعبين تعاهدوا على التعويض في المرحلة المقبلة وتحقيق الانتصارات في الدوري وكأس مصر، والدوري هو الهدف حاليا والتركيز في المرحلة المقبلة على لقاء راية في الدوري.