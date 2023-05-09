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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا تدعم انضمام الجبل الأسود إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

النمسا
النمسا
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بحث رئيس البرلمان النمساوي فولفجانج سوبوتكا مع نظيرته في الجبل الأسود دانييلا أوروفيتش سبل دعم انضمام الجبل الأسود إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال سوبوتكا - في تصريح، اليوم /الثلاثاء/، خلال زيارته إلى جمهورية الجبل الأسود بمناسبة "يوم أوروبا" - "إن تعزيز الهياكل الديمقراطية الأساسية شرط أساسي لنجاح جميع البرلمانات في أوروبا"، مشيرا الى أن الكيفية التي يتشكل بها مستقبل أوروبا في أيدي الشباب.

يشار إلى أن النمسا تدعم مفاوضات ضم دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في إطار التوسع الشرقي وحماية منطقة البلقان من تزايد النفوذ الروسي.

النمسا الاتحاد الأوروبي الجبل الأسود