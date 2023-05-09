وزير الاتصالات يبحث مع شركات ألمانية فرص الاستثمار في مصر

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور توماس كروبف رئيس مركز "بوش"Bosch للبحث والتطوير؛ فى مدينة شتوتجارت بألمانيا؛ تناول اللقاء الحوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار وإنشاء مراكز للبحث والتطوير فى مصر.

حضر اللقاء الدكتور ماركوس تيل رئيس مركز "بوش"Bosch للبحث والتطوير لمنطقة أفريقيا، والدكتور ديرك الييس عضو مجلس إدارة مركز بوش لأبحاث الشركات.

وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وجدى درمول الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "إيلكو للحلول " ELCO Solutions المتخصصة فى تطوير البرمجيات وخدمات الرقمنة. تم خلاله استعراض جهود الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة المناخ المحفز على الاستثمار.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور فلوريان سومر مدير تطوير الأعمال والمدير الشريك لخط انتاج البرمجيات المدمجة فى شركة Vector "فيكتور" و يوهين رين رئيس تطوير البرمجيات المدمجة بشركة فيكتور المتخصصة فى تقديم خدمات البرمجيات والخدمات الهندسية لشبكات الأنظمة الإلكترونية.

فى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع ساندرا مايل المدير التنفيذى لشركة "فورتك للإلكترونيات أى جي" FORTEC Elektronik AG. وشهد اللقاء تسليط الضوء على المقومات التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى جعلت من مصر مقصدا عالميا لمراكز خدمات الأعمال للشركات العالمية المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو الجارى ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.