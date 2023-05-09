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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة القاهرة تنفي صدور قرار بإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت

مقبرة الشيخ محمد
مقبرة الشيخ محمد رفعت
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نفت محافظة القاهرة ما أثير بشأن إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت، أو إرسال المحافظة خطابًا يطالب أسرة الفقيد الراحل بنقل رفاته على نفقتهم الخاصة.
وأكدت محافظة القاهرة فى بيان لها اليوم أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وأهاب البيان بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.

الشيخ محمد رفعت قرار إزالة محافظة القاهرة مقبرة