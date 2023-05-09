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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المنظمة الدولية للهجرة: عدد النازحين داخليًا في السودان تضاعف الأسبوع الماضي

النازحون داخليا في
النازحون داخليا في السودان
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قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين داخليا في السودان قد تضاعف ليصل حاليا إلى أكثر من 700 ألف شخص حيث كانت هناك زيادات في العديد من المناطق بما في ذلك بالعاصمة الخرطوم.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة بول ديلون - في مؤتمر صحفي -أنه كان يوجد قبل اندلاع القتال في السودان ما يقدر بنحو 3.7 مليون نازح داخليا، لافتا إلى أن المنظمة كان لديها مخزون من المواد غير الغذائية في ستة مستودعات في جميع أنحاء البلاد لكنها لم تتمكن حتى الآن من إيصالها إلى المحتاجين.

من جانبها قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي إيشيتا سومرا - في ردها على سؤال حول مرتكبي نهب المستودعات الإنسانية - إن البرنامج يعمل على حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والمباني، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا معلومات حول من قام بالنهب.

وذكرت أن المواد الغذائية والمركبات والأصول المنهوبة من البرنامج كانت مخصصة للاستجابة لشعب السودان وبالتالي فقد تم إلحاق الضرر بهم بشكل مباشر.

المنظمة الدولية للهجرة السودان الخرطوم