كأس مصر.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد فوز صعب على بروكسي

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى دور الـ16 في مسابقة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره بروكسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد القاهرة لحساب منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

فاجأ بروكسي الزمالك بالهدف الأول، عن طريق كامل كابوريا في الدقيقة السادسة، بعد خطأ من حاتم سكر الظهير الأيسر للزمالك.

وجاء هدف بروكسي الثاني من علامة الجزاء عن طريق أحمد جمعة في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

ونجح الزمالك في معادلة النتيجة بهدف عالمي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 42.

وعادل النتيجة للزمالك حمزة المثلوثي في الدقيقة 78، بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي أسكنها برأسه في الشباك، ليمتد المباراة للوقت الإضافي.

وخطف الزمالك هدف التأهل لدور ال16 بهدف سيف الدين الجزيري الثالث في الدقيقة 99.