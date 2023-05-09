«عقرب» يسافر على متن طائرة ويلدغ مسافرة على الخطوط الهندية في الجو

"عقرب بري" حزم حقائبه وصعد على متن طائرة تابعة للخطوط الهندية واتخذ موقعه داخل المقاعد وبعد صعود الطائرة في الجو، حول رحلة سيدة من مدينة ناجبور إلى مومباي إلى أشبه بالكابوس، ليس بسبب المطبات الهوائية أو مشاكل أخرى قد تصادف بعض المسافرين أحيانا، إنما بسبب الضيف الثقيل الذي قام بلدغ السيدة على متن الطائرة.



وقالت شركة طيران الهند، إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب، أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي.

ووصف الشركة، في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية، ما حصل بـ"الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة".

وأشارت شركة الطيران إلى إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية: "عند الهبوط تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى المستشفي وقدموا كل الدعم لها".

وبعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب.