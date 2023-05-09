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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية السعودية: التنسيق بين المملكة والجزائر يخدم استقرار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف بين الجزائر والسعودية يخدم ليس فقط البلدين، بل يخدم أمن واستقرار العالم العربي وكذلك المجتمع الدولي بشكل أوسع.

وقد جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن زيارته اليوم إلى الجزائر تأتي استمرارا للتعاون والتنسيق الوطيد بين المملكة العربية السعودية والجزائر في كافة الأمور، وخاصة فيما يتعلق بالشأن العربي باعتبار أن الجزائر الرئيس الحالي للقمة العربية والمملكة العربية سوف تتسلم رئاسة القمة في الفترة القادمة.

وأكد الوزير السعودي أن هناك توافقا تاما في الرؤى بين المملكة العربية السعودية والجزائر، مشيرا إلى أنه استشعر حرص الرئيس الجزائري بالمضي قدما في جميع مجالات التعاون بين البلدين على الصعيد الثنائي.

واستطرد قائلا: إن هناك فرصا كثيرة لتعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال تعزيز التبادل التجاري، منوها بوجود "ارتفاع مطرد" في حجم التبادل التجاري بين البلدين وهناك فرص لمواصلة بحث مجالات التنسيق الأخرى.

فيصل بن فرحان الجزائر السعودية