رئيس النواب اللبناني يدين المجزرة الإسرائيلية بقطاع غزة ويبحث سبل إنهاء الفراغ الرئاسي

أدان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ما وصفه بـ"مجزرة" نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا في قطاع غزة، وأدت الى استشهاد أكثر من 14 شخصا، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن سقوط أكثر من 20 جريحا.

وقال بري - في تصريح، اليوم الثلاثاء - "إن ما حصل فجرًا في قطاع غزة يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المستويين الأمني والسياسي في الكيان الإسرائيلي يمثلان نموذجا متقدمًا لإرهاب الدولة المنظم".

وأشار إلى أن هذه المجزرة ارتكبت في لحظة سياسية تتجه فيها المنطقة العربية نحو لم الشمل العربي وصياغة جديدة لوحدة الموقف العربي حيال ثوابت الأمة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، مضيفا أن توقيت هذه المجزرة يعبر عن المأزق الذي يتخبط به الكيان الإسرائيلي.

ومن ناحية أخري، بحث نبيه بري مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت، الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشئونًا تشريعية.

وخلال اللقاء، استعرض بوصعب أجواء ونتائج اللقاءات التي أجراها مع المرجعيات الروحية والقيادات السياسية والكتل البرلمانية حول سبل إنهاء الفراغ الرئاسي بالتوافق السياسي حول انتخاب رئيس جديد للبلاد.