ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

القوات الروسية
القوات الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية، دمرت مستودعًا للذخيرة الأوكرانية، في مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 124 التابع للجيش الأوكراني في منطقة أنتوفكا بمقاطعة خيرسون".

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى مقتل ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير خمس سيارات ومنظومة مدفعية من طراز "فوزديكا 2أس1" في خيرسون، جراء القصف الروسي للمقاطعة خلال الـ24 ساعية الماضية.

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية أوكرانيا خيرسون