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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. تعرف على تشكيل السكة الحديد أمام الاتحاد السكندري

كأس مصر ..تشكيل السكة
كأس مصر ..تشكيل السكة الحديد لمباراة الاتحاد السكندري
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي السكة الحديد ،بقيادة أمير عزمي ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به لقاء الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر كأس مصر .


جاء تشكيل السكة الحديد كالآتي : 


حراسة المرمى :عبدالكافي رجب.

خط الدفاع: بهاء مجدي - المتولي محمود - مصطفى عبدالوهاب - سامي عبدالستار.

خط الوسط : إبراهيم عبدالخالق - سيلا - أمير حجازي .

خط الهجوم : محمود كشلط - طه نادي-  أحمد شرويدة.

وعلى مقاعد البدلاء: 
ابراهيم شعللها - عبدالله بيكا - يوسف زكريا - يوسف محمود - عبدالله ناصر - عضل - أحمد ربيع - لالا - بوجي.

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