كأس مصر.. تعرف على تشكيل السكة الحديد أمام الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي السكة الحديد ،بقيادة أمير عزمي ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به لقاء الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر كأس مصر .



جاء تشكيل السكة الحديد كالآتي :



حراسة المرمى :عبدالكافي رجب.

خط الدفاع: بهاء مجدي - المتولي محمود - مصطفى عبدالوهاب - سامي عبدالستار.

خط الوسط : إبراهيم عبدالخالق - سيلا - أمير حجازي .

خط الهجوم : محمود كشلط - طه نادي- أحمد شرويدة.

وعلى مقاعد البدلاء:

ابراهيم شعللها - عبدالله بيكا - يوسف زكريا - يوسف محمود - عبدالله ناصر - عضل - أحمد ربيع - لالا - بوجي.