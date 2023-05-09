كأس مصر ..تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام السكة الحديد



أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،التشكيل الأساسي الذي يخوض به لقاء السكة الحديد ،والمقرر إقامته في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر .

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع: محمود علاء - محمد الصالح - هشام صلاح - وصبري رحيل .

خط الوسط : مورو - اسلام عبدالنعيم - عمار حمدي - خالد الغندور.

خط الهجوم: مابولولو - احمد ميسي .

وعلى مقاعد البدلاء:

صبحي سليمان وناصر ناصر وإبراهيم حسن وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو وعبدالله نصيب وفوزي الحناوي وأحمد فهد.