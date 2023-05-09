الجزيري يتقدم للزمالك بالهدف الثالث في شباك بروكسي

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على نظيره بروكسي، بالهدف الثالث، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة لحساب منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء هدف الزمالك الثالث عن طريق، سيف الدين الجزيري، في الدقيقة 99.

كان قد عادل النتيجة للزمالك حمزة المثلوثي في الدقيقة 78، بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي أسكنها برأسه في الشباك.

وجاء هدف بروكسي الثاني من علامة الجزاء عن طريق أحمد جمعة في الدقيقة 56 .

وفاجيء بروكسي الزمالك بالهدف الأول، عن طريق كامل كابوريا في الدقيقة السادسة، بعد خطأ من حاتم سكر الظهير الأيسر للزمالك.

ونجح الزمالك في معادلة النتيجة بهدف عالمي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 42.