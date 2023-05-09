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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

«الصحفيين» تدين عدوان الكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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تُدين نقابة الصحفيين بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني والمتمثل في الجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة أكثر من 20 آخرين بينهم نساء وأطفال، وكذلك استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وآخرها في نابلس هذا الصباح.

وتؤكد النقابة أن هذا التصعيد الخطير هو استمرار للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني والحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

ويوجه مجلس النقابة التحية لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل من أجل التحرر والاستقلال، ويجدد دعمه وتقديره للصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال واعتداءات المستوطنين حتى يتمكن من انتزاع جميع حقوقه العادلة.

وتدعو نقابة الصحفيين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية وتقديمهم للعدالة بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

نقابة الصحفيين عدوان الكيان الصهيوني أبناء الشعب الفلسطيني قطاع غزة