ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد المستمر في غزة

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عبرت فرنسا عن قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر في غزة، وذكّرت مرة أخرى بالواجبات المترتبة على إسرائيل، فيما يتعلق بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم، إن فرنسا تدين أي هجوم يستهدف المدنيين وخاصة الهجمات التي وقعت في الساعات الأخيرة وأودت بحياة العديد من المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت أن فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر، مؤكدة أهمية أن يستطيع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش بسلام وكرامة وأمن. وتحقيقا لهذا الهدف، تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى مواصلة العمل لاستعادة الأفق السياسي لسلام عادل ودائم، وكذلك احترام وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في العقبة وشرم الشيخ.

وأسفرت غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة فجر اليوم عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين، بما فيهم نساء وأطفال، كما استمرت الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وآخرها في نابلس هذا الصباح، حيث أصيب خلال عملية الاعتقال 145 فلسطينيا بجروح، بعضهم بالرصاص الحي.

فرنسا غزة الخارجية الفرنسية إسرائيل