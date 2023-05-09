فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد المستمر في غزة

عبرت فرنسا عن قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر في غزة، وذكّرت مرة أخرى بالواجبات المترتبة على إسرائيل، فيما يتعلق بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم، إن فرنسا تدين أي هجوم يستهدف المدنيين وخاصة الهجمات التي وقعت في الساعات الأخيرة وأودت بحياة العديد من المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت أن فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر، مؤكدة أهمية أن يستطيع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش بسلام وكرامة وأمن. وتحقيقا لهذا الهدف، تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى مواصلة العمل لاستعادة الأفق السياسي لسلام عادل ودائم، وكذلك احترام وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في العقبة وشرم الشيخ.

وأسفرت غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة فجر اليوم عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين، بما فيهم نساء وأطفال، كما استمرت الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وآخرها في نابلس هذا الصباح، حيث أصيب خلال عملية الاعتقال 145 فلسطينيا بجروح، بعضهم بالرصاص الحي.